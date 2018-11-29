Украинские боксеры Усик и Ломаченко устроили танцевальный баттл

В сети появился забавный видеоролик с участием украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, сообщает «Советский спорт».

На видео, размещенном в инстаграм-аккаунте @boxingglaz, Усик танцует под популярную музыкальную композицию. В это время Ломаченко лежит на ринге и отвечает соотечественнику еще более неуклюжими движениями.

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В интернете посмеялись над танцевальными навыками боксеров, посоветовав нанять хореографа.

Ранее сообщалось, что Усик обязали провести поединок с россиянином Денисом Лебедевым.