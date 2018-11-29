Кадыров намерен объединить бойцовские организации «Ахмат» и ACB
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении объединить Абсолютный чемпионат Беркут (ACB) и Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат (WFCA).
«Если у нас получится, станем вторыми в мире, даже обойдем Bellator. Это для нашего региона очень хороший показатель и для России в целом. Хотим объединиться с «Беркутом» (ACB), две лиги объединим», — цитирует Кадырова ТАСС.
Ранее сообщалось, что боец смешанного стиля (MMA) Бен Аскрен дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в поединке против бывшего чемпиона организации Робби Лоулера.