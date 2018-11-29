Определены 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Выход в плей-офф Лиги чемпионов досрочно обеспечили себе 12 команд, сообщает «Советский спорт».
По итогам матчей пятого тура группового этапа турнира, прошедших 28 ноября, в 1/8 финала вышли мадридский «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Порту» и гельзенкирхенский «Шальке-04».
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Ранее выход в плей-офф Лиги чемпионов себе гарантировали «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Рома», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Встречи шестого тура группового этапа пройдут 11 и 12 декабря. Жеребьевка первого раунда плей-офф состоится 17 декабря.