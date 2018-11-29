«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 0:0.
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«Боруссия» набрала десять очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
В заключительном туре «Боруссия» на выезде встретится с «Монако», а «Брюгге» примет мадридский «Атлетико».
Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 0:0