«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счетом 0:0.

Реклама

«Боруссия» набрала десять очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

В заключительном туре «Боруссия» на выезде встретится с «Монако», а «Брюгге» примет мадридский «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа А. 5-й тур
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 0:0