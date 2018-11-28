Карлсен выиграл вторую партию тай-брейка в матче за шахматную корону

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен одержал победу во второй партии тай-брейка в матче за шахматную корону у американца Фабиано Каруаны, сообщает «Советский спорт».

Каруана сдался на 28-м ходу.

Счет после 12 партий остался равным — 6:6, каждая из партий завершилась вничью, поэтому судьба матча за шахматную корону должна решиться в тай-брейке.

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По правилам гроссмейстеры проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. В случае, если счет остается равным, то будут сыграны еще две партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Карлсен выиграл первую партию тай-брейка в матче за шахматную корону.