Матч Лиги Европы «Ворскла» — «Арсенал» может быть сорван

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Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской «Ворсклой» и английским «Арсеналом» находится под угрозой срыва, сообщает «Советский спорт».

До этого из-за введения военного положения на Украине матч был перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА). Президент «Ворсклы» Роман Черняк в интервью isport.ua прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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«Ни мы, ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве, не знают причину переноса. Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не говорил. К тому же, НСК Олимпийский не готов к проведению поединка. Болельщики купили билеты в Полтаву, а это не только билеты на стадион, но и на самолеты, поезда и автобусы», — заявил он.

Также Черняк отметил, что есть шанс, что игра может не состояться.

«Игры может вообще не быть? Да, такая возможность существует. Решение приняли не посоветовавшись с клубами. Сейчас есть неопределенность. Решение было принято вчера вечером. К кому обратиться? Мы готовы разговаривать. Наша задача состоит в том, чтобы наши фанаты лицезрели за игрой на нашей арене. Мы потратили много денег на реконструкцию стадиона.

Увы, у меня нет ответа сейчас. Потому что это не я решаю. Если смогут провести нашу матч в Киеве, мы сыграем. Но я не вижу никаких предпосылок для проведения матча на киевском стадионе», — заключил он.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине.