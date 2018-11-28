СМИ: Модрич получит «Золотой мяч»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/747/11995747/RTS22N7L-pic905-895x505-79959.jpg">

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич обошел нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года, сообщает «Советский спорт».

По данным испанской радиостанции Onda Cero, португалец занял второе место, а форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — третье.

Реклама

«Золотой мяч» вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты будет официально вручен 3 декабря в Париже. В шорт-лист премии вошло 30 игроков, среди которых Лионель Месси, Мохамед Салах, Поль Погба и Эден Азар.

В случае успеха Модрич станет первым обладателем приза из Хорватии и 11-м игроком «Реала», получившим эту почетную награду. Столько же «Золотых мячей» на данный момент получали игроки «Барселоны» разных лет.

Напомним, что в в 2018 году Модрич стал победителем Лиги чемпионов, финалистом и лучшим игроком чемпионата мира — 2018, а также был признан футболистом года по версиям Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что в Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика.