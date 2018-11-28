«Ахмат» может не выйти на матч с «Енисеем» из-за холода
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов недоволен решением Российской премьер-лиги (РПЛ) провести матч 16-го тура против «Енисея» на Центральном стадионе Красноярска, сообщает «Спорт-Экспресс».
Специалист намекнул на невыход своей команды на поле.
«При минус 20 лично я не буду рисковать здоровьем игроков. Болельщики тоже должны понимать: у игроков есть семьи, близкие люди, которые будут переживать за них. Зачем такой риск? Надеюсь, в «Енисее» разделяют нашу точку зрения. Понятно же, что дышать в минус 20 тяжело, а легкие у футболистов не железные. Поэтому я не намерен рисковать здоровьем футболистов», — подчеркнул Рахимов.
По данным синоптиков, 1 декабря в Красноярске ожидается до 16 градусов мороза.
Ранее сообщалось, что матч «Енисей» — «Ахмат» может быть перенесен в Екатеринбург или Химки.