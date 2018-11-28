Эксперт заявил о необходимой для ЦСКА ничье в матче с «Реалом»

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Известный тренер Валерий Непомнящий высказался относительно выступления московского ЦСКА в Лиге чемпионов, передает «Спорт уик-энд».

Специалист рассказал о том, что ждет армейцев после того, как они не сумели выйти в плей-офф турнира, проиграв чешской «Виктории Пльзень» в матче пятого тура группового этапа.

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«Другого варианта у ЦСКА просто нет, надо как минимум играть вничью в Мадриде на поле «Реала», чтобы сохранить шансы на участие в Лиге Европы. При этом еще надеяться, что «Виктория» не сможет с «Ромой» побороться. Шансов мало, но в футболе все бывает», — подчеркнул наставник.

Также он не считает плохими действия игроков на поле.

«Можно ли назвать неудачным выступление ЦСКА? Нет, ни в коем случае. ЦСКА — это команда, которая еще растет. Вот на таких играх, как с «Викторией», как раз и придется учиться. Мне кажется, что у тренеров ЦСКА такая же позиция: участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это большая школа, опыт, который приходит со временем», — заключил Непомнящий.

По дополнительным показателям столичный клуб теперь уступает чехам и занимают четвертую строчку в группе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может быть наказан за то, что болельщики армейцев использовали пиротехнику.