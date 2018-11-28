Клуб из Германии хотел купить игрока сборной России после ЧМ-2018
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин минувшим летом мог оказаться в чемпионате Германии, передает Sport24.
Хавбек красно-белых признался, что после чемпионата мира 2018 года у «Спартака» были предложения от клубов из Европы по поводу его трансфера, однако сам он узнал об этом поздно.
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«Предложения были. В частности, из Германии от очень хорошего клуба. Но я об этом узнал спустя какое-то время. До футболиста такие вещи не всегда доходят», — сказал Зобнин.
Ранее сообщалось, что Зобнин перенес операцию на колене.