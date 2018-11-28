Российские клубы третий год подряд не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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Московский ЦСКА уступил «Виктории Пльзень» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира, сообщает «Советский спорт».

Таким образом, третий год подряд российские клубы не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В предыдущих двух сезонах ЦСКА дважды не смог выйти в 1/8 финала турнира, еще по одному разу — московские «Спартак» и «Ростов».

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В последний раз российская команда играла в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда петербургский «Зенит» занял первое место в своей группе и вышел в 1/8 турнира, где уступил «Бенфике».

Ранее сообщалось, что ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники.