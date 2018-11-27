Олимпийский чемпион нашел причину неудач Медведевой

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Олимпийский чемпион Андрей Букин высказался относительно причин неудач фигуристки Евгении Медведевой в текущем сезон, передает RT.

Под руководством канадского специалиста Брайана Орсера 19-летняя россиянка не смогла пробиться в финал Гран-при.

«Мне очень ее жаль. Прошлый сезон получился для Жени невероятно сложным. Сначала она получила травму, а затем осталась второй на Олимпийских играх в Пхенчхане.

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В настоящий момент Медведева психологически надломлена. Ей нужно поработать над этой проблемой. Понятно, что технически она способна выполнить даже самые сложные элементы, но только если голова будет светлой», — сказал Букин.

Ранее сообщалось, что Медведева назвала самое страшное обвинение в свой адрес.