ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов
Московский ЦСКА проиграл чешской «Виктории» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Матч, который проходил в Москве на стадионе «Лужники», завершился со счетом 2:1 в пользу чешской команды.
Единственный мяч за армейскую команду забил Никола Влашич, который реализовал пенальти. Оба мяча «Виктория» забила во втором тайме благодаря точным ударам Прохазке и Лукаша Гейды.
ЦСКА и «Виктория» набрали одинаковое количество очков, но армейский клуб уступает по дополнительным показателям и занимает четвертую строчку в группе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники.
Лига чемпионов. Групповой этап
ЦСКА — «Рома» — 1:2
Голы: 1:0 — Влашич (пенальти), 10; 1:1 — Прохазка, 56; 1:2 — Гейда, 82.