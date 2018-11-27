ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/12074617/RIAN_5714027.HR-pic905-895x505-2463.jpg">

Московский ЦСКА проиграл чешской «Виктории» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Матч, который проходил в Москве на стадионе «Лужники», завершился со счетом 2:1 в пользу чешской команды.

Единственный мяч за армейскую команду забил Никола Влашич, который реализовал пенальти. Оба мяча «Виктория» забила во втором тайме благодаря точным ударам Прохазке и Лукаша Гейды.

Реклама

ЦСКА и «Виктория» набрали одинаковое количество очков, но армейский клуб уступает по дополнительным показателям и занимает четвертую строчку в группе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА грозит закрытие трибун за использование пиротехники.

Лига чемпионов. Групповой этап

ЦСКА — «Рома» — 1:2

Голы: 1:0 — Влашич (пенальти), 10; 1:1 — Прохазка, 56; 1:2 — Гейда, 82.