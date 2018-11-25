Команда «Уильямс» поддержала Сироткина в связи с уходом из «Формулы-1»

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Британская команда «Уильямс» прокомментировала карьеру российского пилота Сергея Сироткина в «Формуле-1», передает «Советский спорт».

Команда посвятила пост гонщику в твиттере.

«В трудный год этот человек с достоинством и классом справлялся со всем. Давай сделаем это еще раз», — говорится в сообщении.

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Сироткин не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019. На счету россиянина одно очко. Он занимает последнее место в личном зачете.

Ранее пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно инцидента после квалификации Гран-при в Абу-Даби.