Команда «Уильямс» поддержала Сироткина в связи с уходом из «Формулы-1»
Британская команда «Уильямс» прокомментировала карьеру российского пилота Сергея Сироткина в «Формуле-1», передает «Советский спорт».
Команда посвятила пост гонщику в твиттере.
«В трудный год этот человек с достоинством и классом справлялся со всем. Давай сделаем это еще раз», — говорится в сообщении.
Реклама
Сироткин не будет выступать в «Формуле-1» в сезоне-2019. На счету россиянина одно очко. Он занимает последнее место в личном зачете.
Ранее пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался относительно инцидента после квалификации Гран-при в Абу-Даби.