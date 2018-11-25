Команда Усика пока не проводила переговоры с Лебедевым по поводу боя

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Команда украинского боксера Александра Усика пока не определилась с планами спортсмена на ближайший поединок, передает ТАСС.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести поединок с российским боксером Денисом Лебедевым, чтобы сохранить титул. Однако в команде Усика пока не стали ничего говорить по поводу этого боя, который должен пройти до 10 марты 2019 года.

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«Такая резолюция есть. Пока мы не готовы что-либо сказать», — заявил представитель боксера Александр Красюк.

Лебедев в ночь с 24 на 25 ноября единогласным решением судей победил американца Майка Уилсона в Монте-Карло.

Ранее Лебедев прокомментировал предстоящий бой с Усиком.