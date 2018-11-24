Тренер «Атлетико» считает «Барселону» лучшей командой в мире
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает о каталонской «Барселоне», передает «Советский спорт».
Команды встретятся 24 ноября в рамках 13-го тура испанского чемпионата в 22.45 по московскому времени.
«Я все еще считаю, что «Барселона» — лучшая команда в мире. Даже несмотря на то, что в Европе не все со мной согласятся. Мы попытались избежать травм перед этой игрой, у нас минимальные потери. Мы знаем, насколько важен предстоящий матч», — приводит слова специалиста Marca.
После 12 туров «Атлетико» имеет в активе 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Барселона», набравшая 24 очка, возглавляет таблицу.
Ранее сообщалось, что «Барселона» включила проблемного хавбека в заявку на матч против «Атлетико».