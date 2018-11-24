Форвард «Вашингтона» Овечкин высказался об отсутствии двух ключевых хоккеистов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин об отсутствии двух ключевых хоккеистов в матче против «Детройта», передает «Советский спорт».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который завершился со счетом 3:1 в пользу столичного клуба, не приняли участие Евгений Кузнецов и Ти-Джей Оши.
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«Оши и Кузнецов — важные игроки. Но мы ничего не может поделать. Команда должна делать все возможное. В определенные моменты игру команды усиливали разные игроки», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Оевчкин в нынешнем сезоне сумел набрать 26 (16+10) очков.
Ранее «Вашингтон» одержал четвертую победу в НХЛ подряд благодаря голу Овечкина.