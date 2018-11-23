«Реал» отреагировал на информацию об употреблении допинга игроком клуба
Мадридский «Реал» выступил с официальным заявлением после информации о нарушении антидопинговых правил защитником клуба Серхио Рамосом, сообщает «Советский спорт».
«Во-первых, Рамос никогда не нарушал антидопинговые правила.
Во-вторых, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) своевременно запросил информацию и сразу же закрыл это дело, как и всегда в таких ситуациях, после проведенных тестов экспертами Всемирного антидопингового агенства (WADA) и самого УЕФА.
В-третьих, что касается всего остального упомянутого в публикации, клуб воздерживается от комментариев, учитывая безосновательный характер данной информации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды.
По информации Football Leaks, в пробе защитника был обнаружен запрещенный препарат дексаметазон. Согласно антидопинговым правилам, это вещество можно использовать только после согласования с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее сообщалось, что Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов.