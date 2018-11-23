ЦСКА установил уникальное достижение в Российской премьер-лиге

Московский ЦСКА стал первым клубом, которому удалось набрать 1000 очков в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче 15-го тура первенства страны армейцы одержали гостевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Хердур Магнуссон и Тимур Жамалетдинов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что красно-синие повторили клубный рекорд по количеству пропущенных мячей.