ЦСКА установил уникальное достижение в Российской премьер-лиге
Московский ЦСКА стал первым клубом, которому удалось набрать 1000 очков в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
В матче 15-го тура первенства страны армейцы одержали гостевую победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Хердур Магнуссон и Тимур Жамалетдинов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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ЦСКА набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что красно-синие повторили клубный рекорд по количеству пропущенных мячей.
Благодаря победе в Грозном #ЦСКА первым набрал 1000 очков в премьер-лиге! pic.twitter.com/TdtIe7PaY5— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 ноября 2018 г.