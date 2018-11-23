Плющенко обратился к Медведевой перед заключительным этапом Гран-При
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поблагодарил обладательницу двух серебряных медалей Игр Евгению Медведеву за то, что назвала его «королем номер один» в фигурном катании, сообщает «Советский спорт».
«Дорогая Женя! Спасибо за приятные слова. Желаем тебе удачного выступления на Гран-при Франции. У тебя все получится!» — написал Плющенко в инстаграме.
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Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию стартовал 23 ноября в Гренобле. Свои короткие программы представят россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова отказалась отвечать на вопрос о возможной встрече с Медведевой.