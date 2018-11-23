Семак отметил большое количество проблем у Дзюбы в нынешнем сезоне

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно физического состояния игроков команды, передает Sport24.

Специалист отметил, что на данный момент у нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы много трудностей.

«Проблема Дзюбы не может просто испариться. Будем смотреть по его состоянию. Ситуация к концу сезона не улучшается, травмы, дисквалификации. Работы много», — подчеркнул наставник.

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Также он рассказал о других футболистах, чье участие в последующих матчах было под вопросом.

«У Мамманы есть определенные повреждения. Терентьев тренируется с основным составом и готовится к игре с «Ростовом». Смольников начинает тренироваться с нами. Маркизио тренируется в общей группе. Насколько они будут готовы к «Ростову», узнаем в день игры», — заключил Семак.

Встреча «Зенита» и «Ростова» состоится 25 ноября в 19.00 по московскому времени в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее защитник петербургского клуба Бранислав Иванович прокомментировал арест нападающего Александра Кокорина.