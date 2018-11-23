В ЦСКА подтвердили возвращение Мамина из «Флориды» в стан армейцев

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Московски ЦСКА подтвердил информацию о подписании контракта до конца текущего сезона с форвардом американского «Флорида Пантерз» Максимом Маминым, передает «Советский спорт».

Нападающий окончательно перешел из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную (КХЛ).

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«ЦСКА договорился с Маминым о подписании контракта до конца сезона», — заявили в пресс-службе столичного клуба.

В регулярном чемпионате НХЛ россиянин играл в семи матчах, но очков не набрал. Всего за карьеру в американской команде он участвовал в 33 встречах.

Напомним, что хоккеист уже являлся частью московского клуба с 2014 по 2017 год.

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