Российская конькобежка стала третьей в забеге на 500 метров на КМ

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Конькобежка Дарья Качанова заняла третье место в первом забеге на 500 м на втором этапе Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

Россиянка уступила японке Нао Кодаире, которая заняла первое место, и заработавшей серебро австрийке Ванессе Херцог.

Серебряному призеру Олимпиады 2014 года на этой дистанции Ольге Фаткулиной принадлежит четвертое место.

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Второй этап проходит в японском Томакомае и завершится 25 ноября.

Ранее вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при в Хиросиме.