Кикбоксер из Китая предлагал Макгрегору бой за пять миллионов долларов

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Тренер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана рассказал о том, какую сумму предлагали бойцу смешанного стиля (ММА) за поединок в Китае, передает «Советский спорт».

Наставник, заявил, что ирландцу предлагал внушительные деньги китайский кикбоксер.

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«Я расскажу вам смешную историю. Несколько дней назад у меня был представитель китайского кикбоксера, который предлагал Конору провести три раунда за $5 долларов у него на родине, и это не было шуткой. Я получаю миллион сообщений в день. Но этот парень был серьезен. Я знаю этого промоутера, он хорошо известен», — цитирует Кавану BJPenn.

Последним боем на счету Макгрегора остается поединок с нынешним российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее американский боец ММА Тони Фергюсон предположил, что было бы, если бы он дрался с ирландцем.