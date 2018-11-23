В «Крыльях Советов» оценили шансы «Спартака» с Кононовым в матче РПЛ

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Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал предстоящий матч с московским «Спартаком» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передают «Известия».

Шикунов отметил, что команда настроена исключительно на победу.

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«Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу. Очевидно, что для «Спартака» и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе красно-белых трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас», — подчеркнул директор по развитию.

Также он предположил, какой тактики столичный клуб будет придерживаться на поле под руководством нового главного тренера Олега Кононова.

«Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с «Краснодаром». Но что он мог наиграть в «Спартаке» за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернет на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас — сейчас этого, наверное, не знают даже в самом «Спартаке», — поделился мнением Шикунов.

Встреча состоится 25 ноября в 14.00 по московскому времени.

Ранее нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от работы с Кононовым.