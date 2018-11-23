Критикующий Россию шведский биатлонист признался в пропуске допинг-теста

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон признался, что пропустил одну сдача допинг-теста в 2018 году, передает «Советский спорт».

«Во время тренировочного лагеря я пропустил тест. Я знал, что допинг-офицеры обычно приходят вечером, но тогда мне нужно было срочно уехать. В этот вечер и пришли офицеры.

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Это была неприятная ситуация. Я часто критикую тех, кто употребляет допинг, а сам пропустил тест. Такого не должно происходить, но иногда случается. Позже я сдал тест, все было в порядке. Но тогда я поступил неправильно», — приводит слова Самуэльссона TV2.

21-летний швед неоднократно подвергла критике Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за лояльное отношение к российским спортсменам, которые якобы употребляли допинг.

Ранее сообщалось, что Самуэльссон рассказал об угрозах из России.