Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино
Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает «Советский спорт».
«Комитет ФИФА по этике должен что-то предпринять, начать расследование в отношении мистера Инфантино. Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал мистер Инфантино во время своей предвыборной кампании? Он должен сам обратиться к комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен», — приводит слова Блаттера AS.
Интернет-портал Football Leaks опубликовал собственное расследование, согласно которому Инфантино неоднократно нарушал законы ФИФА, прибегая к коррупции.
Ранее сообщалось, что Инфантино согласен на проведение чемпионата мира в нескольких странах.