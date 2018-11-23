Блаттер требует начать расследование в отношении Инфантино

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Экс-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Зепп Блаттер намерен добиваться открытия расследования в отношении нынешнего главы организации Джанни Инфантино, сообщает «Советский спорт».

«Комитет ФИФА по этике должен что-то предпринять, начать расследование в отношении мистера Инфантино. Где та прозрачность и открытость, которые проповедовал мистер Инфантино во время своей предвыборной кампании? Он должен сам обратиться к комитету по этике, чтобы продемонстрировать, что он ни в чем не виновен», — приводит слова Блаттера AS.

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Интернет-портал Football Leaks опубликовал собственное расследование, согласно которому Инфантино неоднократно нарушал законы ФИФА, прибегая к коррупции.

Ранее сообщалось, что Инфантино согласен на проведение чемпионата мира в нескольких странах.