В футболе задумали революцию послематчевой серии пенальти
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем совете организации предложит внести некоторые нововведения, которые коснутся изменений послематчевой серии пенальти, сообщает «Советский спорт».
Как информирует «Би-би-си», решение по новым правилам будет принято на голосовании в марте 2019 года. IFAB предлагает внести следующие изменения:
1. Игроки, которых заменяют, должны покинуть поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не идти в техническую зону. С помощью этого правила организация хочет сократить время, которое команды тратят на замены.
2. Команды будут пробивать 11-метровые удары не поочередно, а по схеме «ABBA».
3. Более детально прописать в правилах определение игры рукой.
4. Изменение правила «спорного мяча».
5. Голкиперы смогут оставлять на линии ворот одну ногу во время исполнения пенальти.
6. Команды смогут разыгрывать удары от ворот и свободные удары в своей штрафной площади.
7. Официальные лица клубов будут наказываться желтыми и красными карточками за неподобающее поведение.
Ранее сообщалось, что замены в компенсированное время могут быть запрещены.