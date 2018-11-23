В футболе задумали революцию послематчевой серии пенальти

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на ближайшем совете организации предложит внести некоторые нововведения, которые коснутся изменений послематчевой серии пенальти, сообщает «Советский спорт».

Как информирует «Би-би-си», решение по новым правилам будет принято на голосовании в марте 2019 года. IFAB предлагает внести следующие изменения:

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1. Игроки, которых заменяют, должны покинуть поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не идти в техническую зону. С помощью этого правила организация хочет сократить время, которое команды тратят на замены.

2. Команды будут пробивать 11-метровые удары не поочередно, а по схеме «ABBA».

3. Более детально прописать в правилах определение игры рукой.

4. Изменение правила «спорного мяча».

5. Голкиперы смогут оставлять на линии ворот одну ногу во время исполнения пенальти.

6. Команды смогут разыгрывать удары от ворот и свободные удары в своей штрафной площади.

7. Официальные лица клубов будут наказываться желтыми и красными карточками за неподобающее поведение.

Ранее сообщалось, что замены в компенсированное время могут быть запрещены.