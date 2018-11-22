Олимпийский призер получила ножевые ранения, пытаясь защитить сестру

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Американская волейболистка Даниэль Скотт-Арруда получила несколько ножевых ранений, сообщает «Советский спорт».

По информации NBC Sports, спортсменка пыталась защитить сестру Стефани Вэллери, на которую напал бывший супруг Майкл. От полученных ран Стефани Вэллери скончалась.

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Сама волейболистка получила ранения рук и бедра. Отмечается, что ей уже сделали операцию. Бывший муж Стефани Вэллери объявлен в розыск.

Скотт-Арруда является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2016 году она была включена в Зал славы волейбола.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор убийце чемпиона мира по кикбоксингу.