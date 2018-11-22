Госдума одобрила освобождение от налогов в связи с проведением Евро-2020
Государственная дума приняла законопроект об освобождении от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Льготы предоставляются в в отношении налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, государственных пошлин, транспортного налога, налога на имущество организаций, а также уплаты страховых взносов. Самый большой спектр льгот получил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Российские организации освобождаются от налогообложения только в отношении операций, связанных с подготовкой и проведением в стране матчей континентального первенства.
«Законопроект имеет большую социально-экономическую значимость. Принятие законопроекта и реализация его положений положительно скажутся на развитии спорта и туризма в России», — отмечается в пояснительной записке.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 странах.
Ранее сообщалось, что на Евро-2020 может быть использована российская разработка Fan ID.