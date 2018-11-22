Прокуратура Бразилии арестовала три автомобиля Роналдиньо

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Прокуратура Бразилии по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала имущество легендарного футболиста Роналдиньо, сообщает «Советский спорт».

Как стало известно Goal, ведомство арестовало три дорогих автомобиля, которые принадлежат семье Роналдинью и его брату Ассису Морейре. Также была конфискована картина художника Андре Берардо.

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Отмечается, что предметом разбирательства футболиста и прокуратуры стало строительство института Роналдиньо в южной зоне Порту-Алегри. Ведомство хочет получить гарантию, что игрок выплатит штраф за экологический ущерб, нанесенный во время сооружения учебного заведения.

Ранее сообщалось, что на счету Роналдиньо осталось лишь €6.