Актер Назаров посвятил новую песню «Спартаку»

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Известный российский актер и футбольный болельщик Дмитрий Назаров посвятил песню московскому «Спартаку», сообщает «Советский спорт».

В инстаграме артиста появилась видеозапись, на которой он исполняет песню. В тексте произведения Назаров подчеркивает, что верит в победу красно-белых в чемпионате России, а также заявляет, что «Спартак» — его богатство».

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В сентябре Назаров опубликовал скандальное стихотворение после поражения москвичей, которое лайкнули игроки столичной команды Денис Глушаков и Андрей Ещенко, за что впоследствии были отстранены от работы с первой командой.

Ранее сообщалось, что Назаров посвятил песню «Спартаку» в честь победы над «Рейнджерс».