Зубков: аннуляция моих медалей ОИ противоречит конституции России

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Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков прокомментировал вердикт Мосгорсуда не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении спортсмена золотых медалей Олимпийских игр — 2014 в Сочи, передает «Спорт-Экспресс».

Глава организации заявил, что это заключение справедливо.

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«Суд разобрался во всех вопросах и вынес основание, что решение CAS противоречит нашей конституции, поэтому не имеет силу на территории Российской Федерации. Это касается и любой другой страны», — подчеркнул спортсмен.

Также он рассказал, что его адвокат пока не планирует отстаивать награды на суде в Швейцарии.

Напомним, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты Зубкова на Олимпиаде и предложила пожизненно отстранить от Игр. Однако CAS решил не допускать спортсмена только к соревнованию 2018 года в Пхенчхане. Медали бобслеиста так и остались аннулированными.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил, следит ли он за развитием событий, связанных с выборами президента ФБР, которые на безальтернативной основе выиграл Зубков.