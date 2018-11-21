Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

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Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы национальной команды, в первом этапе опроса лидировал защитник Марио Фернандес, однако уже на втором первую строчку занял Дзюба.

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Решающее голосование прошло во время заключительного матча группового этапа Лиги наций между Россией и Швецией. За форварда отдали голоса 739 тыс человек.

Встреча завершилась счетом 2:0 в пользу шведов.

По результатам матча сборная России заняла второе место в своей группе с семью очками в своем активе, не сумев подняться в элитный дивизион A. Швеция также набрала также семь пунктов, однако опередила подопечных Станислава Черчесова за счет дополнительных показателей.

Ранее на официальном сайте УЕФА был опубликован предварительный календарь следующего розыгрыша Лиги наций в сезоне 2020/21.