Опубликован предварительный календарь следующей Лиги наций

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На официальном сайте УЕФА был опубликован предварительный календарь следующего розыгрыша Лиги наций в сезоне 2020/21, сообщает «Советский спорт».

Жеребьевка группового этапа состоится в январе и феврале 2020 года. Дальнейшее разбитие команд по турам и датам предварительно выглядит следующим образом.

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Тур 1: 3-5 сентября 2020 года

Тур 2: 6-8 сентября 2020 года

Тур 3: 8-10 октября 2020 года

Тур 4: 11-13 октября 2020 года

Тур 5: 12-14 ноября 2020 года

Тур 6: 15-17 ноября 2020 года

Cтоит отметить, что финальная стадия турнира пройдет в июне 2021 года.

Напомним, что после поражения от Швеции в заключительном матче своей группы сборная России будет выступать в дивизионе В, как и в прошедшем розыгрыше.