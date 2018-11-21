Опубликован предварительный календарь следующей Лиги наций
На официальном сайте УЕФА был опубликован предварительный календарь следующего розыгрыша Лиги наций в сезоне 2020/21, сообщает «Советский спорт».
Жеребьевка группового этапа состоится в январе и феврале 2020 года. Дальнейшее разбитие команд по турам и датам предварительно выглядит следующим образом.
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Тур 1: 3-5 сентября 2020 года
Тур 2: 6-8 сентября 2020 года
Тур 3: 8-10 октября 2020 года
Тур 4: 11-13 октября 2020 года
Тур 5: 12-14 ноября 2020 года
Тур 6: 15-17 ноября 2020 года
Cтоит отметить, что финальная стадия турнира пройдет в июне 2021 года.
Напомним, что после поражения от Швеции в заключительном матче своей группы сборная России будет выступать в дивизионе В, как и в прошедшем розыгрыше.