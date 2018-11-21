В РФС невыход сборной России в элиту Лиги наций объяснили невезением
Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление национальной сборной на групповом этапе Лиги наций, передает ТАСС.
В заключительном матче россияне уступили Швеции (0:2) и упустили первую строчку в своей группе, лишившись возможности подняться в элитный дивизион A. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Алаев после игры со шведами отметил, что сборная России заслужила занять первое место в группе, однако на результатах сказалось невезение.
«Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло», — сказал Алаев.
Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба счел справедливым поражение сборной России от Швеции.