В РФС невыход сборной России в элиту Лиги наций объяснили невезением

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал выступление национальной сборной на групповом этапе Лиги наций, передает ТАСС.

В заключительном матче россияне уступили Швеции (0:2) и упустили первую строчку в своей группе, лишившись возможности подняться в элитный дивизион A. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Алаев после игры со шведами отметил, что сборная России заслужила занять первое место в группе, однако на результатах сказалось невезение.

«Сегодня мы оказались слабее. Естественно, были нацелены на победу в этой игре, ставили задачу занять первое место в группе. Поражение очень обидное. Считаю, что по ходу всего турнира мы заслуживали победу в группе, но, к сожалению, нам не повезло», — сказал Алаев.

Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба счел справедливым поражение сборной России от Швеции.