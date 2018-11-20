Швеция и Россия опубликовали стартовые составы на матч Лиги наций

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Сборные России и Швеции опубликовали стартовые составы команд на заключительный матч группового этапа Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Капитаном российской национальной команды в данной игре станет нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

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Швеция: Ульсен, Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг, М. Ульссон, К. Ульссон, Йоханссон, Ларссон, Классон, Берг.

Россия: Лунев, Игнатьев, Нойштедтер, Джикия, Набабкин, Кузяев, Газинский, Ионов, Полоз, Ерохин, Дзюба.

Встреча состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени.

На данный момент в своей группе Россия занимает первое место, однако для выхода в высший дивизион турнира сборная должна одолеть Швецию.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее стокгольмские правоохранительные органы повысили уровень готовности к пресечению противоправных действий на игре.