Россия и Монголия подписали документ о сотрудничестве в области спорта

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Министр спорта России Павел Колобков и министр образования, культуры, науки и спорта Монголии Цэдэнбалын Цогзолмаа подписали меморандум о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, сообщает ТАСС.

Встреча политиков прошла 20 ноября в Министерстве спорта Российской Федерации.

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В документе значится укрепление сотрудничества между двумя государствами в спорте высших достижений, массовом спорте, детско-юношеском спорте, спортивной науке, антидопинговой политике и проведении крупных спортивных мероприятий.

Ранее Колобков рассказал об условиях для подготовки спортсменов в России.