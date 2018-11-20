Нападающий «Флориды» Мамин официально вернулся в ЦСКА

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Форвард американского «Флорида Пантерз» Максим Мамин официально вернулся в московский ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

По информации агентства Шуми Бабаева, нападающий будет выступать за армейский клуб остаток сезона, чтобы получить игровую практику.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мамин играл в семи матчах, но очков не набрал. Всего за карьеру в американской команде он участвовал в 33 встречах.

Напомним, что хоккеист уже являлся частью московского клуба с 2014 по 2017 год.

Ранее в регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» в овертайме победила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2.