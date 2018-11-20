«Ливерпуль» и «Барселона» проявляют интерес к лучшему бомбардиру Бундеслиги

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«Барселона» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича, сообщает «Советский спорт».

По информации Bild, представители клуба из столицы Каталонии находились на матче группового этапа Лиги наций между сборными Сербии и Черногории (2:1) и наблюдали за игрой 20-летнего форварда.

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Отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел бы видеть серба в своей команде.

В нынешнем сезоне Йович, права на которого принадлежат «Бенфике», принял участие в девяти матчах чемпионата Германии, в которых забил девять мячей. Форвард лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги.