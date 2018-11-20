Овечкин догнал Лемье по количеству заброшенных шайб в большинстве
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин погнал Марио Лемье по количестве заброшенных в большинстве шайб, сообщает «Советский спорт».
В матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» россиянин забросил 236-ю шайбу и сравнялся по этому показателю с идущим на седьмом месте Лемье.
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Рекорд по количеству голов в большинстве принадлежит Дейву Андрейчаку (274), далее идут Бретт Халл (265), Теэму Селянне (255), Люк Робитайл (247), Фил Эспозито (246) и Брендан Шэнахэн (237).
Ранее сообщалось, что Овечкин поаплодировал вратарю «Монреаля» после отраженного броска.