«Питтсбург» Малкина проиграл четвертый матч подряд
«Баффало Сэйбрз» с трудом обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Матч завершился со счетом 5:4 в овертайме в пользу «Баффало». Для «Питтсбурга» это поражение стало четвертым подряд и девятым в последних десяти матчах.
Хозяева вели со счетом 4:1, но упустили победу. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал 2 результативные передачи.
Ранее 22 сейва Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Баффало» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1)
1:0 — Брассар (Хернквист), 08:46;
1:1 — Томпсон (Райнхарт, Ристолайнен), 11:43;
2:1 — Кессел (Пирсон, Малкин), 16:15;
3:1 — Гюнцель (Хернквист), 21:24;
4:1 — Пирсон (Джонсон, Малкин), 25:00;
4:2 — Богосян (Скиннер, Айкел), 30:39;
4:3 — Нельсон (Окпосо, Шири), 38:12;
4:4 — Миттельштадт (Окпосо, Богосян), 51:12;
4:5 — Айкел (Ристолайнен), 60:45.