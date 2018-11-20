Немецкий хавбек назвал результат матча против Голландии болезненным
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о результате матча против Германии в рамках Лиги наций, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:2. Стоит отметить, что Германия вела в счете до компенсированного времени.
«Болезненный исход. Итоговый результат не отражает то, что происходило на поле, но уже не первый раз говорим эту фразу в 2018 году. Мы не знали, как закончить этот матч, и вот, что в итоге произошло. Думаю, все равно каждый чувствует, что были достаточно хороши сегодня. Но положительный результат дал бы команде больше уверенности», — цитирует хавбека L'Équipe.
Сборная Голландии заняла первое место в группе и вышла в плей-офф турнира, Германия вылетела в дивизион В.
Ранее защитник сборной Голландии назвал главную задачу команды.