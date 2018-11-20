Валуев высказался о скандале с Кокориным и Мамаевым

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал скандал с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

Футболисты были задержаны в октябре в за то, что избили троих человек. Им предъявлены обвинения по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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«Мне жалко, что эти одаренные ребята порой бездумно распоряжаются своей жизнью. Жалко пострадавших», — поделился Валуев.

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО до 8 декабря. До этого суд не удовлетворил ходатайство Мамаева и не отпустил его под залог.

Ранее суд окончательно отказался выпускать Мамаева под залог.