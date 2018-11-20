Защитник сборной России: мы должны обыгрывать шведов

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Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал, чего ждет от матча против команды Швеции, передает газета «Известия».

Встреча со шведской команды состоится 20 ноября в 22.45 по московскому времени. Матч пройдет в рамках Лиги наций. По его итогам будет определено, какая сборная выйдет в дивизион А.

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«Мы хотим занять первое место в своей группе и должны обыгрывать шведов. На данный момент — это наша главная цель. Этот год выдался очень удачным для национальной команды. Важно в заключительной игре поставить финальный аккорд» — заявил защитник.

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