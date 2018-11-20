Получивший российское гражданство баскетболист сможет играть за сборную России
Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила центровому московского ЦСКА Джоэлу Боломбою выступать за сборную России, сообщает ТАСС.
Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба. Баскетболист получил российское гражданство 12 ноября.
«Клуб получил от Российской федерации баскетбола все необходимые разрешения, выданные ФИБА: Боломбой имеет право играть за клуб и сборную России, Джоэл может принять участие в матче с «Жальгирисом» и дебютировать в российской национальной команде против команды Финляндии 30 ноября», — сказано в сообщении.
Боломбой родился в Донецке. Его мать Татьяна – русская, отец Жозеф – уроженец Республики Конго. В возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.
Ранее сообщалось, что баскетболист ЦСКА получил российское гражданство.