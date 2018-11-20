Вратарь Буффон отметил 23-ю годовщину дебюта в Серии А

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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о своем дебюте в итальянском чемпионате 23 года назад, сообщает «Советский спорт».

19 ноября 1995 года голкипер провел свой первый матч в Серии А за итальянскую «Парму».

«Еще одно 19 ноября. Это особенный день для меня. День моего дебютного матча в Серии А за «Парму» в 1995 году», — написал Буффон в инстаграме.

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Буффон в своей карьере играл за три клуба: «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». В составе туринского клуба он 11 раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза побеждал в Кубке страны, а также пять раз Суперкубок Италии.

Ранее СМИ сообщали, что игрок «ПСЖ» может уйти в «Реал» из-за конфликта с одноклубниками.