Гендиректор «Локомотива» привел фигуриста Ханю в пример сборной России

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Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус привел японского фигуриста Юдзуру Ханю в пример сборной России по футболу, передает «Советский спорт».

20 ноября российская национальная команда проведет решающую встречу в Лиги наций. Сборная России встретится со Швецией, по итогам игры реиттся вопрос о выходе России в Лигу А.

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«Юдзуру Ханю имеет персональных поклонников по всему миру. Большая группа фанатов из Японии ездит за Ханю на все без исключения его выступления. Такая народная любовь не может взяться из ниоткуда. И одного таланта здесь мало.

Талант только вкупе с характером может сделать из сильного спортсмена легендарного! Только через преодоления чемпион становится чемпионом. Кому, как не нам, действующим чемпионам России, знать это. И Ханю накануне всем нам об этом еще раз напомнил. Желаю завтра сборной России по футболу тоже преодолеть себя и выйти в дивизион А Лиги наций!» — написал Геркус в инстаграме.

Ранее главный тренер сборной Швеции поделился ожиданиями от матча с Россией.