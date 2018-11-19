Колобков рассказал об условиях для подготовки спортсменов в России

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Министр спорта России Павел Колобков рассказал о подготовке спортсменов в стране, передает ТАСС.

Политик заявил, что федеральные спортивные базы являются лучшими в мире для подготовки к соревнованиям.

«В 2000-е годы мы приняли решение о том, что наши спортсмены должны готовиться в самых лучших условиях, и мы целенаправленно стали реконструировать наши федеральные спортивные базы. На сегодняшний день мы создали практически самые лучшие условия в мире для подготовки спортсменов. У нас есть замечательная база «Новогорск», «Озеро Круглое», база в Бронницах, база для паралимпийцев в Алексине, в Парамоново. Мы создали базу в Сочи и сейчас приступили к реконструкции базы в Крыму, впереди много работы», — рассказал министр.

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Процесс реконструкции спортивных баз происходит в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Ранее Колобков прокомментировал товарищеский матч сборной России с Германией.