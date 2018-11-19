Суд окончательно отказался выпускать Мамаева под залог

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал об отказе Тверского суда Москвы принять заявление о переводе спортсмена из Бутырского СИЗО под залог, передает «Спорт-Экспресс».

19 ноября суд окончательно отклонил обращения защиты.

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«Сегодня, в соответствии с письмом председателя Тверского районного суда Москвы, мне возвращена без рассмотрения уже апелляционная жалоба на отказ в принятии к рассмотрению ранее заявленного в суд ходатайства о применении в отношении Павла Мамаева меры пресечения в виде залога», — заявил адвокат.

Также он подчеркнул, что это решение помеха правосудию.

«Подобное отношение суда к правам сторон и по-человечески, и в профессиональном плане, конечно, не вызывает положительных эмоций и не добавляет надежд на принятие законных и справедливых решений в этом деле», — отметил Бушманов.

Напомним, что хавбеку «горожан» и нападающему петербргского «Зенита» Александру Кокорину выдвинуты обвинения в избиении главы департамента Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ранее Мамаев рассказал, что он понял за то время, пока находится в СИЗО «Бутырка».